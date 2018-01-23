Легендарный хоккеист Михайлов: МОК не объясняет причины своих решений

Советский хоккеист, заслуженный тренер России Борис Михайлов заявил, что не понимает, почему Международный олимпийский комитет (МОК) отстраняет российских спортсменов от Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я не понимаю, чем руководствуется комиссия, которая лишает тех или иных спортсменов возможности выступить на Олимпиаде. Они ослабляют нашу национальную команду. МОК не объясняет причин, поэтому в будущем список отстранённых может быть пополнен. Они захотели — убрали Ничушкина, завтра могут решить исключить кого-либо ещё», — сказал Михайлов в интервью RT.

Ранее стали известны имена российских хоккеистов, не допущенных к ОИ-2018.