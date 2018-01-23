Легендарный хоккеист Михайлов: МОК не объясняет причины своих решений

Короткая ссылка
Советский хоккеист, заслуженный тренер России Борис Михайлов заявил, что не понимает, почему Международный олимпийский комитет (МОК) отстраняет российских спортсменов от Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я не понимаю, чем руководствуется комиссия, которая лишает тех или иных спортсменов возможности выступить на Олимпиаде. Они ослабляют нашу национальную команду. МОК не объясняет причин, поэтому в будущем список отстранённых может быть пополнен. Они захотели — убрали Ничушкина, завтра могут решить исключить кого-либо ещё», — сказал Михайлов в интервью RT.

Ранее стали известны имена российских хоккеистов, не допущенных к ОИ-2018.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018 Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru