Легендарный хоккеист Михайлов: МОК не объясняет причины своих решений
«Я не понимаю, чем руководствуется комиссия, которая лишает тех или иных спортсменов возможности выступить на Олимпиаде. Они ослабляют нашу национальную команду. МОК не объясняет причин, поэтому в будущем список отстранённых может быть пополнен. Они захотели — убрали Ничушкина, завтра могут решить исключить кого-либо ещё», — сказал Михайлов в интервью RT.
Ранее стали известны имена российских хоккеистов, не допущенных к ОИ-2018.