СМИ: Стали известны имена российских хоккеистов, не допущенных к ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил в список приглашённых на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане российских хоккеистов — защитников Антона Белова и Михаила Науменкова, а также нападающих Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина.

Об этом сообщает «Чемпионат». Остальные кандидаты в сборную России по хоккею допущены к участию в Играх. Плотников получил предупреждение от Международной федерации хоккея (IIHF) за нарушение допинговых правил летом 2017 года. Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца за применение допинга. Науменков и Ничушкин ранее не подвергались санкциям. Ранее сообщалось, что ряд ведущих российских хоккеистов отсутствуют в списке участников ОИ-2018.