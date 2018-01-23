СМИ: Стали известны имена российских хоккеистов, не допущенных к ОИ-2018
Об этом сообщает «Чемпионат».
Остальные кандидаты в сборную России по хоккею допущены к участию в Играх.
Плотников получил предупреждение от Международной федерации хоккея (IIHF) за нарушение допинговых правил летом 2017 года. Белов в 2012 году был дисквалифицирован на три месяца за применение допинга. Науменков и Ничушкин ранее не подвергались санкциям.
Ранее сообщалось, что ряд ведущих российских хоккеистов отсутствуют в списке участников ОИ-2018.