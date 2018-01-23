Источник: ряд ведущих российских хоккеистов отсутствуют в списке участников ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил в список приглашённых для участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане многих российских хоккеистов.

«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствуют в списке приглашённых на ОИ-2018. На данный момент Федерация хоккея России ведёт масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список», — приводит «Р-Спорт» слова источника, приближённого к ФХР. Ранее экс-тренер российской сборной по биатлону Владимир Аликин назвал решение МОК политическим заказом в отношении России.