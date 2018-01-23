Экс-тренер сборной России по биатлону Аликин: решение МОК — политический заказ в отношении России

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Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин прокомментировал отсутствие в списке участников Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане ряда российских спортсменов, в том числе и лидера биатлонной сборной Антона Шипулина.

«Это политический заказ в отношении России. Творится самый настоящий беспредел. В современном спорте всё решает политика. То же самое в своё время было с Дмитрием Ярошенко, Екатериной Юрьевой и Альбиной Ахатовой. Спортсмены были абсолютно чистыми, но из-за конфликтов между руководством Союза биатлонистов России (СБР) и Международным союзом биатлонистов (IBU) они были отстранены от соревнований», — сказал Аликин в интервью RT.

Он также отметил, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен задуматься насчёт поездки российских спортсменов на ОИ-2018.

«ОКР придётся принять окончательное решение относительно поездки на Игры в Пхёнчхан. Первоначально они согласились выступить на турнире, однако посмотрим, что будет происходить дальше. Стране не впервой терять своих лидеров перед важными соревнованиями», — отметил Аликин.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в ОИ-2018 конькобежцев Юскова и Кулижникова были отменены.

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