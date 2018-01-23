Заявки на участие в ОИ-2018 конькобежцев Юскова и Кулижникова отменены

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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что заявки на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российских конькобежцев отменены.

«По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров (Юсков, Кулижников), по предварительной информации, приглашения не получит. У женской команды отклонено 80% заявок. Там, опять же, по предварительной информации, остаются только Ольга Граф, Ангелина Голикова и Наталья Воронина», — приводит слова Кравцова «Р-Спорт».

По предварительным данным, отклонена заявка Руслана Захарова, который ранее выступал в шорт-треке.

Он также сообщил, что СКР отправит в МОК списочный состав по отдельным дистанциям. Окончательный ответ планируется получить 28 января.

«Вчерашняя информация по Виктору Ану, Владимиру Григорьеву, Денису Айрапетяну подтвердилась», — сказал Кравцов.

Ранее в Кремле выразили сожаление из-за отсутствия Шипулина, Ана и Устюгова в числе участников ОИ-2018.

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