В Кремле выразили сожаление из-за отсутствия Шипулина, Ана и Устюгова в числе участников ОИ-2018

В Кремле глубоко сожалеют об отсутствии российских спортсменов Антона Шипулина, Виктора Ана и Сергея Устюгова в списке участников Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — сказал Песков.

Он выразил надежду, что так или иначе ситуация будет проясняться, так как «в ограниченном режиме, но всё-таки контакты с МОК осуществляются».

«Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — добавил Песков.

Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что биатлонист Антон Шипулин и лыжник Евгений Устюгов на данный момент отсутствуют в списке спортсменов, приглашённых на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане.

22 января СМИ сообщили, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Виктор Ан не допущен к участию в предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года.