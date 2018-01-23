В Кремле выразили сожаление из-за отсутствия Шипулина, Ана и Устюгова в числе участников ОИ-2018

Короткая ссылка
В Кремле глубоко сожалеют об отсутствии российских спортсменов Антона Шипулина, Виктора Ана и Сергея Устюгова в списке участников Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — сказал Песков.

Он выразил надежду, что так или иначе ситуация будет проясняться, так как «в ограниченном режиме, но всё-таки контакты с МОК осуществляются».

«Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — добавил Песков.

Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что биатлонист Антон Шипулин и лыжник Евгений Устюгов на данный момент отсутствуют в списке спортсменов, приглашённых на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане.

22 января СМИ сообщили, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Виктор Ан не допущен к участию в предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru