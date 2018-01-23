Шипулин и Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, приглашённых на ОИ-2018

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что биатлонист Антон Шипулин и лыжник Евгений Устюгов на данный момент отсутствуют в списке спортсменов, приглашённых на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане.

«К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. В списке не оказалось таких спортсменов, как Виктор Ан, Шипулин или Устюгов», — цитирует Позднякова ТАСС.

Вице-президент ОКР заметил, что эти спортсмены никогда не были замешаны в допинговых скандалах, но несмотря на это их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не допущен к участию в ОИ-2018.