Шипулин и Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, приглашённых на ОИ-2018
- Сергей Устюгов и Антон Шипулин
- РИА Новости
«К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. В списке не оказалось таких спортсменов, как Виктор Ан, Шипулин или Устюгов», — цитирует Позднякова ТАСС.
Вице-президент ОКР заметил, что эти спортсмены никогда не были замешаны в допинговых скандалах, но несмотря на это их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не допущен к участию в ОИ-2018.