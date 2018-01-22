СМИ: Олимпийский чемпион Виктор Ан не допущен к участию в ОИ-2018

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Виктор Ан не допущен к участию в предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что также не допущены партнёры Ана по команде — Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.

Ан трижды становился олимпийским чемпионом под флагом Южной Кореи.

В 2011 году он получил российское гражданство и завоевал ещё три золотые награды Игр.

Ранее стали известны имена российских шорт-трекистов, которые выступят на ОИ-2018.

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