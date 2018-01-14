Стали известны имена российских шорт-трекистов, которые выступят на ОИ-2018

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Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов сказал, что в состав команды, которая примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, вошли спортсмены, выступавшие на чемпионате Европы в Германии.

«В олимпийскую заявку войдут те же спортсмены, которые выступали на завершившемся чемпионате Европы», — цитирует Максимова ТАСС.

Таким образом, мужскую сборную на ОИ-2018 представят Виктор Ан, Семён Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Александр Шульгинов.

В составе женской сборной выступят Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Эмина Малагич, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова.

Ранее Елистратов стал третьим по итогам многоборья на ЧЕ по шорт-треку в Германии.

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