Елистратов стал третьим по итогам многоборья на ЧЕ по шорт-треку в Германии

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Россиянин Семён Елистратов стал третьим по итогам многоборья на чемпионате Европы по шорт-треку, который завершился в немецком Дрездене.

Победу в многоборье одержал голландец Шинки Кнегт, второе место занял израильтянин Владислав Быканов.

На заключительном соревновании в рамках ЧЕ Елистратов стал восьмым на дистанции 3000 метров.

Победу на этой дистанции одержал Быканов, вторым стал француз Тибо Факонне, третьим — его соотечественник Себастьен Лепап. Ещё один россиянин, Виктор Ан, стал четвёртым.

Ранее мужская сборная России стала серебряным призёром ЧЕ по шорт-треку в эстафете.

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