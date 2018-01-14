Елистратов стал третьим по итогам многоборья на ЧЕ по шорт-треку в Германии

Россиянин Семён Елистратов стал третьим по итогам многоборья на чемпионате Европы по шорт-треку, который завершился в немецком Дрездене.

Победу в многоборье одержал голландец Шинки Кнегт, второе место занял израильтянин Владислав Быканов. На заключительном соревновании в рамках ЧЕ Елистратов стал восьмым на дистанции 3000 метров. Победу на этой дистанции одержал Быканов, вторым стал француз Тибо Факонне, третьим — его соотечественник Себастьен Лепап. Ещё один россиянин, Виктор Ан, стал четвёртым. Ранее мужская сборная России стала серебряным призёром ЧЕ по шорт-треку в эстафете.