Мужская сборная России стала серебряным призёром ЧЕ по шорт-треку в эстафете
Мужская сборная России по шорт-треку завоевала серебряные медали в эстафете чемпионата Европы, который проходит в Дрездене.
Российская сборная в составе Семёна Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора Ана и Александра Шульгинова финишировала второй с результатом 6 минут 36,273 секунды.
Победу одержала сборная Нидерландов (6.36,198), третьей стала команда Венгрии (6.36,348).
Ранее женская сборная России заняла первое место на ЧЕ по шорт-треку в эстафете.
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