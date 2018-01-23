Продолжение следует: МОК не допустил к ОИ-2018 Шипулина, Устюгова, Юскова и Кулижникова

Решение Международного олимпийского комитета о недопуске ряда лидеров сборной России к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане вызвало неоднозначную реакцию в спортивном сообществе. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов назвал его несправедливым, а олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что сборная России, лишившись Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана, будет обезглавлена. RT ведёт текстовую трансляцию.