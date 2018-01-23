Продолжение следует: МОК не допустил к ОИ-2018 Шипулина, Устюгова, Юскова и Кулижникова
- Reuters
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23 января 2018
При этом Свищев сообщил, что российские кёрлингисты были допущены до турнира.
«На встрече в ОКР мы ещё раз проговорили вопросы формы и другие организационные моменты. Мы ещё раз получили подтверждение, что наши спортсмены предварительно допущены к Олимпийским играм, а дальше будем смотреть», — добавил глава ФКР.
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Депутат Государственной думы, президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев призвал отстаивать права отечественных спортсменов.
«Наших лидеров пытаются лишить права участия в Олимпийских играх. Это безумие и полнейший беспредел. Все прекрасно знают, что на этих ребят надеются, и бездоказательно лишить их участия в Олимпиаде — это удар по всей нашей национальной команде. Я считаю, что нужно предпринимать серьезные меры и пытаться отстоять права спортсменов» — заявил депутат ТАСС.
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Александр Свинин, тренер фигуристов Ивана Букина и Александры Степановой, заявил, что в решении МОК отсутствует логика.
«Такое ощущение, что просто ткнули пальцем. В этом нет никакой логики. Ребята не выступали в Сочи, они никакого отношения к той Олимпиаде не имели и ни разу не были замешаны ни в одном допинговом скандале», — рассказал наставник ТАСС.
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Супруга Антона Шипулина Луиза, комментируя решение МОК не допустить её мужа до участия в Играх, заявила, что надеется на благополучное разрешение данной ситуации.
«Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть», — заявила жена спортсмена.
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Тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев назвал решение МОК ожидаемым.
«Следовало ожидать таких новостей, если уж они добрались до Виктора Ана с Сергеем Устюговым. Они следуют своим критериям. Слушания у нас 20 января перенесли, а потом закончится период дозаявок. Но наша задача была бегать, мы бегали, старались», — цитирует Дорофеева «Р-Спорт».
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Также на Игры не допущены двое российских хоккеистов. Ими стали игроки московского ЦСКА Валерий Ничушкин и Михаил Науменков. Оба спортсмена были включены в предварительный список национальной команды на ОИ-2018.
Также санкциям со стороны МОК подверглись хоккеисты санкт-петербургского СКА Сергей Плотников и Антон Белов.
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По сообщению пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), приглашения на ОИ-2018 не получили Ксения Столбова (парное катание) и Иван Букин.
«По информации, поступившей из ОКР, МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде-2018 спортсменов основного состава сборной команды России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина», — говорится в сообщении.
В ФФККР назвали данное решение безосновательным и абсудрным, добавив, что немедленно начнут работу по восстановлению справедливого отношения к атлетам.
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Позднее президент IBU Андерс Бессеберг сказал, что не может оказать помощь российским биатлонистам в вопросе допуска к Олимпиаде.
«IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться СБР и (Олимпийским комитетом России. — RT) ОКР. Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс», — признался ТАСС Бессеберг.
Он также добавил, что не знает о причинах решения МОК.
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Также Кравцов отметил, что ему непонятны причины недопуска российских биатлонистов до турнира.
«СБР оставляет за собой право сохранить заявку в шесть мужчин и пять женщин для участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Нам непонятно, почему без объяснения причин лидеры российского биатлона получили отказ на участие в предстоящей Олимпиаде», — добавил глава СБР.
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что обратился в Международный союз биатлонистов (IBU) с просьбой помочь российским спортсменам в данной ситуации.
«Мы обратились в IBU с просьбой принять участие в разрешении этого вопроса, так как это подрывает авторитет и имидж не только российского биатлона. Российские спортсмены на протяжении всей спортивной карьеры неоднократно проходили все необходимые антидопинговые процедуры, которые доказали, что они полностью соответствуют статусу чистого спортсмена», — заявил ТАСС Кравцов.
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