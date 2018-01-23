Продолжение следует: МОК не допустил к ОИ-2018 Шипулина, Устюгова, Юскова и Кулижникова

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Сергей Стариков
Решение Международного олимпийского комитета о недопуске ряда лидеров сборной России к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане вызвало неоднозначную реакцию в спортивном сообществе. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов назвал его несправедливым, а олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что сборная России, лишившись Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана, будет обезглавлена. RT ведёт текстовую трансляцию.
Продолжение следует: МОК не допустил к ОИ-2018 Шипулина, Устюгова, Юскова и Кулижникова
  • Reuters
Автообновление

  • 23 января 2018

    При этом Свищев сообщил, что российские кёрлингисты были допущены до турнира.

    «На встрече в ОКР мы ещё раз проговорили вопросы формы и другие организационные моменты. Мы ещё раз получили подтверждение, что наши спортсмены предварительно допущены к Олимпийским играм, а дальше будем смотреть», — добавил глава ФКР.

  • Депутат Государственной думы, президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев призвал отстаивать права отечественных спортсменов.

    «Наших лидеров пытаются лишить права участия в Олимпийских играх. Это безумие и полнейший беспредел. Все прекрасно знают, что на этих ребят надеются, и бездоказательно лишить их участия в Олимпиаде — это удар по всей нашей национальной команде. Я считаю, что нужно предпринимать серьезные меры и пытаться отстоять права спортсменов» — заявил депутат ТАСС.

  • Александр Свинин, тренер фигуристов Ивана Букина и Александры Степановой, заявил, что в решении МОК отсутствует логика.

    «Такое ощущение, что просто ткнули пальцем. В этом нет никакой логики. Ребята не выступали в Сочи, они никакого отношения к той Олимпиаде не имели и ни разу не были замешаны ни в одном допинговом скандале», — рассказал наставник ТАСС.

  • Супруга Антона Шипулина Луиза, комментируя решение МОК не допустить её мужа до участия в Играх, заявила, что надеется на благополучное разрешение данной ситуации.

    «Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть», — заявила жена спортсмена.

  • Тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев назвал решение МОК ожидаемым.

    «Следовало ожидать таких новостей, если уж они добрались до Виктора Ана с Сергеем Устюговым. Они следуют своим критериям. Слушания у нас 20 января перенесли, а потом закончится период дозаявок. Но наша задача была бегать, мы бегали, старались», — цитирует Дорофеева «Р-Спорт». 

  • Также на Игры не допущены двое российских хоккеистов. Ими стали игроки московского ЦСКА Валерий Ничушкин и Михаил Науменков. Оба спортсмена были включены в предварительный список национальной команды на ОИ-2018.

    Также санкциям со стороны МОК подверглись хоккеисты санкт-петербургского СКА Сергей Плотников и Антон Белов. 

  • По сообщению пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), приглашения на ОИ-2018 не получили Ксения Столбова (парное катание) и Иван Букин.

    «По информации, поступившей из ОКР, МОК без объяснения причин не допустил до участия в Олимпиаде-2018 спортсменов основного состава сборной команды России по фигурному катанию Ксению Столбову и Ивана Букина», — говорится в сообщении.

    В ФФККР назвали данное решение безосновательным и абсудрным, добавив, что немедленно начнут работу по восстановлению справедливого отношения к атлетам.

  • Позднее президент IBU Андерс Бессеберг сказал, что не может оказать помощь российским биатлонистам в вопросе допуска к Олимпиаде.

    «IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться СБР и (Олимпийским комитетом России. — RT) ОКР. Сейчас ситуация отличается от той, что была перед Играми в Рио, когда решение о приглашении принимали международные федерации. Сейчас этот вопрос находится в ведении комиссий МОК, мы не можем вмешиваться в этот процесс», — признался ТАСС Бессеберг.

    Он также добавил, что не знает о причинах решения МОК.

  • Также Кравцов отметил, что ему непонятны причины недопуска российских биатлонистов до турнира.

    «СБР оставляет за собой право сохранить заявку в шесть мужчин и пять женщин для участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Нам непонятно, почему без объяснения причин лидеры российского биатлона получили отказ на участие в предстоящей Олимпиаде», — добавил глава СБР.

  • Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что обратился в Международный союз биатлонистов (IBU) с просьбой помочь российским спортсменам в данной ситуации.

    «Мы обратились в IBU с просьбой принять участие в разрешении этого вопроса, так как это подрывает авторитет и имидж не только российского биатлона. Российские спортсмены на протяжении всей спортивной карьеры неоднократно проходили все необходимые антидопинговые процедуры, которые доказали, что они полностью соответствуют статусу чистого спортсмена», — заявил ТАСС Кравцов.

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