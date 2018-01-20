Программа-максимум: зачем МОК урезал список Олимпийского комитета России

Более сотни российских спортсменов, отобранных Олимпийским комитетом России (ОКР) для участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, не прошли проверку комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщили в пресс-службе организации. Однако на такое решение в Москве отреагировали спокойно — список всё равно пришлось бы сокращать, чтобы привести его в соответствие с олимпийскими квотами. В то же время в ОКР обеспокоены возможными санкциями в отношении лидеров национальной команды. О том, кто лишился шанса побороться за олимпийские медали и будет ли опротестован данный шаг МОК, — в материале RT.

Список российских спортсменов, претендующих на участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчахане, сократился с 500 до 389 человек. За месяц до главного старта четырёхлетия цифры скорректировала комиссия МОК под руководством Валери Фурнерон. Среди прошедших первый этап допуска нет ни одного наказанного дисциплинарной комиссией Освальда, а также спортсменов с допинговой историей. При этом главное требование к допущенным к соревнованиям — обязательное тестирование перед Олимпиадой и перепроверка допинг-проб.

«Члены независимой комиссии МОК после нескольких недель интенсивной работы смогли подробно рассмотреть дело каждого спортсмена в отдельности. В результате создан пул «чистых» спортсменов, из которых будут выбраны атлеты для приглашения на Олимпиаду. Более 80 процентов из них не выступали на Играх в Сочи в 2014 году – этот факт показывает, что мы имеем дело с новым поколением российских спортсменов. ОКР теперь может предлагать новых кандидатов для заполнения олимпийских квот. Процесс отбора ещё продолжается, поэтому ряд атлетов ещё должен выполнить квалификационные требования, в связи с этим пока невозможно назвать точное количество людей, которые смогут выступить в Пхёнчхане в составе команды олимпийских спортсменов из России», — говорится в пресс-релизе МОК.

В России решение международного комитета встретили спокойно. Это связано с тем, что на данном этапе подготовки к Играм международная организация рассматривала расширенный, предварительный список России, поданый в самом начале четырёхлетнего цикла. Помимо главных фаворитов в него включены потенциальные кандидаты на попадание в сборную, а также те, чьи результаты позволяли рассчитывать на место в олимпийской команде на старте прошлого зимнего сезона.

«За два года до старта Олимпийских игр списки всегда заметно корректируются. Причём, делает это и наша сторона, на основании результатов и подготовки спортсменов. В начале олимпийского цикла федерация может подать список из 80 спортсменов, причём сделает это даже зная о том, что квота на выступление составит только 20 мест. Такие списки, с прицелом на максимум, всегда подаются с расчётом на то, что один из спортсменов может неожиданно «выстрелить» и показать результаты, которых от него не ожидал даже тренерский состав. В таком случае, если он был внесён в список заранее, есть все шансы восстановить его аккредитацию на Олимпиаду, иначе, несмотря на выдающие результаты, отправить своего представителя на Игры федерация не сможет», — пояснила RT президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

Таким образом, цифра, предварительно обозначенная МОК, даже в случае дальнейших корректировок может полностью отвечать запросам и численной потребности российской стороны, ведь на сегодняшний день олимпийские квоты в Пхёнчан на основании международных отборов получили 209 спортсменов. Подобный состав потенциальной делегации превышает показатели Олимпиады в Ванкувере (тогда представлять Россию на зимних Играх отправилось 175 члена сборной России), хотя и уступает сочинским Играм, на которых страну представляло 214 спортсменов.

«Количество не означает качество»

В то же время в ОКР обеспокоены возможными санкциями в отношении лидеров команды. Пока имена исключённых из пула 111-ти спортсменов не называются, но учитывая вышеназванные факторы отбора кандидатов, можно предположить, что среди отстранённых от участия в Играх значатся звёзды мирового скелетона Александр Третьяков и Елена Никитина, а также конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, отбывшие дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Информации об именах в списках у нас нет. До сих пор не знаем, рассматривала ли комиссия МОК наших спортсменов или нет. Знаем ровно столько же, сколько и вся страна», — цитирует президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова Спорт-экспресс.

Павел Кулижников

РИА Новости

© Владимир Песня

Однако, в России готовы и к такому развитию событий. Как заявил RT председатель комитета государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, допуск до ОИ ключевых представителей сборной будет отстаиваться в судебных заседаниях.

«Не стоит забывать, что среди отсеянных 111 человек могут быть члены команд, а не только те, кто участвует в индивидуальных дисциплинах. Поэтому целым коллективам придётся отрабатывать новые схемы. Возник огромный комплекс проблем, который надо решить за очень короткий промежуток времени. Кроме того, 25 января ожидается решение CAS, куда поданы апелляции по нескольким федерациям и нескольким десяткам спортсменов. Надеюсь, что будет положительное решение для наших спортсменов. Ситуация сложная и шансов мало, но они есть. Значит надо надеяться. С нашими ребятами работает группа международных адвокатов. Рассчитываем, что победит здравый смысл, и россияне будут допущены.

22 декабря комиссия МОК прибудет в Москву для финальных согласований списков с ОКР. По предварительным прогнозам экспертов, на Олимпийские игры в Пхёнчхан отправятся около 200 российских спортсменов. Окончательные составы будут сформированы 27 января, именно в этот день российская сторона получит официальные приглашения в Пхёнчхан.