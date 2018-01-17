Стал известен размер гранта информатора WADA Степановой от МОК

Российская легкоатлетка, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова ежемесячно получает $2500 от Международного олимпийского комитета (МОК).

Данная сумма будет выделяться спортсменке вплоть до конца 2018 года. Об этом стало известно из переписки Степановой и её мужа Виталия с генеральным директором МОК Кристофом де Кеппером, опубликованной хакерами Fancy Bears и оказавшейся в распоряжении RT.

Виталий Степанов при этом получает от МОК $5000 на должности консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК выделит грант Степановой на организацию её тренировочного процесса.