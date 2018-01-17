В МОК подозревали, что спортсменка из Малайзии является мужчиной

В распоряжении RT оказались документы внутренней переписки сотрудников МОК, которые обнародовала хакерская группировка Fancy Bears. В одном из писем высказывается опасение, что спортсменка из Малайзии может оказаться мужчиной.

«В Малайзии есть молодая спортсменка, имеются подозрения, что она — мужчина. У нас спрашивают, будем ли мы считать это допингом?» — пишет сотрудница МОК Шерин Тове-Фами главе медицинского департамента организации Ричарду Баджету.

Отмечается, что речь идёт не о сменившем пол мужчине, а об андрогине, сочетающем в себе мужские и женские половые признаки.

Ранее стало известно, что восемь спортсменов c терапевтическими исключениями на ОИ в Рио не были отображены в ADAMS, а часть взятых во время Игр в Рио допинг-проб не внесли в систему ADAMS.