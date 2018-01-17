Восемь спортсменов c терапевтическими исключениями на ОИ в Рио не были отображены в ADAMS

Количество участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года с терапевтическими исключениями не соответствует показателям в системе ADAMS, куда вносится информация о каждом спортсмене.