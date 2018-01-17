Восемь спортсменов c терапевтическими исключениями на ОИ в Рио не были отображены в ADAMS

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Количество участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года с терапевтическими исключениями не соответствует показателям в системе ADAMS, куда вносится информация о каждом спортсмене.

В распоряжении RT оказалось письмо представителя Всемирного антидопингового агентства (WADA) медицинскому директору Международного олимпийского комитета Ричарду Баджету, отправленное 14 сентября 2016 года.

Из него следует, что на ОИ-2016 выступили 52 спортсмена с сертификатами на терапевтические исключения, позволяющими применять запрещённые препараты в медицинских целях. Однако, согласно данным системы ADAMS, на Олимпиаде в Рио выступили лишь 44 атлета с заверенными документами.

Ранее телекомментатор Иоланда Чен рассказала о двойных стандартах в системе терапевтических исключений.

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