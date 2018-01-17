Часть взятых во время Олимпийских игр — 2016 допинг-проб не были зарегистрированы в системе

В распоряжении RT оказалась переписка сотрудников МОК и WADA, полученная группировкой Fancy Bears. Из неё следует, что во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро около 100 допинг-проб спортсменов не были внесены в систему ADAMS.

«После анализа мы выявили некоторые ошибки ввода данных. Около 100 образцов допинг-проб, исследованных в лаборатории в Рио, не были «сопоставлены» с атлетами в системе ADAMS. В 40% случаев на ёмкости нанесён неверный код, поэтому анкеты необходимо перепроверить и внести изменения. В некоторых случаях эти образцы являются частью программы биологического паспорта спортсмена, поэтому данные о крови в настоящее время не отображаются в профиле», — говорится в письме сотрудника WADA Тима Рикеттса. Ранее хакеры Fancy Bears обнародовали новые документы с перепиской WADA и МОК.