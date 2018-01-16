Хакеры Fancy Bears обнародовали новые обвинения в адрес WADA

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала письмо бывшего почётного члена Международного олимпийского комитета и экс-президента Международного союза велосипедистов (UCI) Хайна Вербруггена с обвинениями в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщается на официальной странице Fancy Bears в социальной сети Twitter.

Today Fancy Bears' HT publishes the IOC Honorary Member Hein Verbruggen's private letter to the IOC President Thomas Bach. pic.twitter.com/bUWxokBZKL — Fancy Bears' HT (@FancyBears) 15 января 2018 г.

В своём письме ныне покойный Вербругген обращается к президенту МОК Томасу Баху и просит его обратить внимание на то, что WADA с момента своего основания использовалось не для борьбы с допингом, а сугубо в политических целях.

Также в своём обращении, датированном октябрём 2016 года, он обвиняет экс-президента WADA Ричарда Паунда в использовании агентства для борьбы с МОК.

The former President Dick Pound who retired in 2007 still has a dominant position in WADA. He uses WADA as a tool to fight the IOC. pic.twitter.com/oeGy1Af69Y — Fancy Bears' HT (@FancyBears) 15 января 2018 г.

Ранее специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT прокомментировал заявление экспертов из американской компании ThreatConnect, которые подозревают Fancy Bears в имитации сайтов WADA, Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (OCASIA) в преддверии Олимпиады 2018 года.