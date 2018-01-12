Эксперт объяснил, почему в США подозревают «русских хакеров» в подготовке к Олимпиаде-2018

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в беседе с RT прокомментировал заявление экспертов из американской компании ThreatConnect, которые подозревают группу хакеров Fancy Bears в имитации сайтов Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (OCASIA) в преддверии Олимпиады 2018 года.

«Попробуйте набрать название любого популярного ресурса с ошибкой — увидите, что это доменное имя занято кем-то. Ожидается резонансное событие (Олимпиада-2018. — RT), соответственно, мошенники тоже готовятся. Вообще, в ближайшие время всё происходящее будет под флагом борьбы с российскими хакерами и за установление демократии во «мраке тоталитарного режима» России. Американцы живут в своём чёрно-белом мире, в котором они единственная светлая сила, и менять ничего не собираются», — сказал эксперт.

Масалович также добавил, что специалисты в области кибербезопасности обладают достаточными средствами, чтобы найти мошенников, оперирующих сайтами-клонами.

«Если дойдёт до каких-то прямых правонарушений, то отследить нарушителей мне представляется реальным. И тогда уже можно будет говорить. А сейчас это пока прогнозное обвинение», — заключил он.

Ранее эксперты из ThreatConnect заявили, что подозревают «русских хакеров» в подготовке к Олимпийским играм 2018 года.

11 января Fancy Bears опубликовали данные, согласно которым несколько сотрудников WADA имеют связи с ФБР.