ThreatConnect подозревает «русских хакеров» в подготовке к Олимпиаде-2018

Эксперты из американской компании по кибербезопасности ThreatConnect подозревают группу хакеров Fancy Bears в имитации сайтов Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (OCASIA) в преддверии Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

Как утверждает ThreatConnect, адреса сайтов спортивных организаций якобы были зарегистрированы в конце 2017 года. Также отмечается, что данные меры могли быть предприняты для проведения хакерских атак на эти или сторонние организации.

При этом сообщается, что подобные выводы были сделаны на основе косвенных признаков.

В заявлении подчёркивается, что невозможно утверждать, что домены использовались «со злым умыслом» или непосредственно группой Fancy Bears.

Ранее Fancy Bears опубликовали информацию, согласно которой несколько сотрудников WADA имеют связи с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.