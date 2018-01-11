WADA прокомментировало данные хакеров Fancy Bears о связях с ФБР

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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) прокомментировали опубликованную хакерской группировкой Fancy Bears информацию, согласно которой несколько сотрудников организации имеют связи с Федеральным бюро расследований США.

«Всё, что они опубликовали 10 января, устарело», — заявили РБК в пресс-службе WADA.

Также в агентстве назвали Fancy Bears преступной организацией, цель которой — подорвать работу WADA и его партнёров.

При этом комментировать достоверность предоставленных хакерами данных в WADA отказались.

Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова в эксклюзивном интервью RT выразила мнение, что публикация хакерами данных о терапевтических исключениях различных спортсменов может нанести им серьёзный ущерб.

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