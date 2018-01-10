Журова: не уверена, что публикация сведений о терапевтических исключениях спортсменов — это правильно

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова выразила мнение, что публикация хакерами данных о терапевтических исключениях различных спортсменов может нанести им серьёзный ущерб.

«В прошлый раз, когда хакерская группа Fancy Bears вскрыла терапевтические разрешения ряда спортсменов, многие косвенно или напрямую действительно подтвердили данные факты. Но как спортсменка скажу: мне бы не хотелось, чтобы подобные данные обо мне стали достоянием всего мира. Это некорректно, это личная и приватная информация, нарушение свободы», — сказала титулованная спортсменка в беседе с корреспондентом RT.

По словам Журовой, некоторые спортсмены, получившие разрешение на терапевтические исключения, могли скрывать свои заболевания даже от родных и близких.

«Так что все эти хакерские атаки могут повлиять и на личную жизнь людей. А что делать, если эта информация некорректная? Невиновному предстоит прилюдное оправдание. Я не уверена, что всё это правильно», — добавила она.

Ранее Журова прокомментировала информацию о сотрудничестве Всемирного антидопингового агентства (WADA) с ФБР.