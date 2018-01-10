Журова: не уверена, что публикация сведений о терапевтических исключениях спортсменов — это правильно
«В прошлый раз, когда хакерская группа Fancy Bears вскрыла терапевтические разрешения ряда спортсменов, многие косвенно или напрямую действительно подтвердили данные факты. Но как спортсменка скажу: мне бы не хотелось, чтобы подобные данные обо мне стали достоянием всего мира. Это некорректно, это личная и приватная информация, нарушение свободы», — сказала титулованная спортсменка в беседе с корреспондентом RT.
По словам Журовой, некоторые спортсмены, получившие разрешение на терапевтические исключения, могли скрывать свои заболевания даже от родных и близких.
«Так что все эти хакерские атаки могут повлиять и на личную жизнь людей. А что делать, если эта информация некорректная? Невиновному предстоит прилюдное оправдание. Я не уверена, что всё это правильно», — добавила она.
Ранее Журова прокомментировала информацию о сотрудничестве Всемирного антидопингового агентства (WADA) с ФБР.