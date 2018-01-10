Журова: данные о сотрудничестве WADA с ФБР стали бальзамом на наши души

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала информацию о сотрудничестве комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена с ФБР.

«Отмечу, что официальным лицам не стоит реагировать на информацию, полученную путём хакерской атаки. Ведь, кроме опубликованных документов, никаких доказательств не представлено. Думаю, это некорректно. Нас обвиняли, что с помощью хакерских атак мы влияли на выборы президента США, так что всерьёз реагировать на подобные взломы всё же не стоит. Единственное, на что нельзя не обратить внимание, так это на то, что эти данные стали бальзамом на наши души. Ведь многие подозревали, что в действиях против российского спорта присутствовал элемент политического заказа», — рассказала титулованная спортсменка в беседе с корреспондентом RT.

По словам Журовой, важно помнить, что никаких гарантий подлинности опубликованной хакерской группой Fancy Bears информации не существует.

«Правда, та сторона не верит в действительно правдивую информацию. А господин Родченков и вовсе выдаёт желаемое за действительное. Мы не должны им уподобляться», — добавила она.

Ранее председатель комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о сотрудничестве WADA с ФБР.