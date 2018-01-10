Свищёв прокомментировал информацию о сотрудничестве WADA с ФБР

Председатель комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о сотрудничестве комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, изучающей тему допинга в российском спорте, с ФБР.

«Шоком такая информация, пожалуй, ни для кого не стала. Штаб-квартира WADA, как нам известно, находится в Канаде, да и большинство руководителей организаций, вовлечённых в процесс, живут за океаном. Так что наверняка все они действительно имеют некую связь со спецслужбами США», — рассказал депутат в беседе с корреспондентом RT.

По словам Свищёва, на такой сценарий указывает не только географический фактор, но и развитие событий.

«Ведь в противном случае все страсти давно сошли бы на нет. Тот же господин Родченков находится под программой защиты свидетелей, которую осуществляет ФБР. Выходит, кому он свои романы, фантастику и бестселлеры отправляет? Верно, своим сценаристам из вышеназванного бюро. А они дальше разыгрывают полученную карту как нужно», — добавил он.

Ранее хакерская группа Fancy Bears установила, что комиссия Макларена тесно связана с ФБР.