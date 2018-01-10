Хакеры: комиссия WADA во главе с Маклареном сотрудничает с ФБР

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RT
Хакерская группа Fancy Bears установила, что комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном тесно связана с американским Федеральным бюро расследований (ФБР).
Хакеры: комиссия WADA во главе с Маклареном сотрудничает с ФБР
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

Член исследовательской группы Ричард Янг является партнёром международной юридической компании Bryan Cave. Янг отвечает за сотрудничество между Маклареном и научным директором Международного олимпийского комитета Ричардом Баджеттом. Компания Bryan Cave известна тесным сотрудничеством с ФБР, сообщает Fancy Bears.

Хакеры также сообщили, что один из лучших сотрудников Bryan Cave Хэл Голдсмит получил премию директора ФБР.

Fancy Bears вскрыли сообщения Ричарда Макларена, где он указывает, что главный следователь Мартин Дюббей также связан с ФБР. Дюббей является членом Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов ФБР, а также начальником отдела разведки 5 Stones intelligence в Великобритании и Европе.

Ранее хакеры вскрыли переписку представителей МОК об истинных планах Макларена.

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