Хакеры вскрыли переписку представителей МОК об истинных планах Макларена

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала переписку директора по правовым вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) Говарда Ступпа с генеральным директором МОК Кристофе Де Кеппером и научным директором МОК Ричардом Бюджеттом.

По словам Ступпа, главе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену был дан чёткий политический приказ: изгнать сборную России из Олимпийских игр и дискредитировать МОК и олимпийское движение в целом, сообщает Fancy Bears.

Макларен начал кампанию против России с целью получить рычаги влияния на МОК, а не во имя борьбы с допингом.

Ранее группа Fancy Bears анонсировала публикацию новых, неизвестных фактов из мира спорта.