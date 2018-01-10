Хакеры вскрыли переписку представителей МОК об истинных планах Макларена

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Хакерская группа Fancy Bears опубликовала переписку директора по правовым вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) Говарда Ступпа с генеральным директором МОК Кристофе Де Кеппером и научным директором МОК Ричардом Бюджеттом.

По словам Ступпа, главе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену был дан чёткий политический приказ: изгнать сборную России из Олимпийских игр и дискредитировать МОК и олимпийское движение в целом, сообщает Fancy Bears.

Макларен начал кампанию против России с целью получить рычаги влияния на МОК, а не во имя борьбы с допингом.

Ранее группа Fancy Bears анонсировала публикацию новых, неизвестных фактов из мира спорта.

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