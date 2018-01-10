Хакеры Fancy Bears готовятся обнародовать новую информацию

Хакерская группировка Fancy Bears анонсировала публикацию новых неизвестных данных о спорте.

«Вы готовы к новой порции?» — написали хакеры в своём Twitter.

Сообщение сопровождается коллажем с изображением президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, президента Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди и долларовой купюры.

Are you ready for some new stuff? pic.twitter.com/BAeveVVpUL — Fancy Bears' HT (@FancyBears) 10 января 2018 г.

Последний раз Fancy Bears публиковали информацию о допинге в спорте в августе 2017 года.