Хакеры Fancy Bears готовятся обнародовать новую информацию

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Хакерская группировка Fancy Bears анонсировала публикацию новых неизвестных данных о спорте.

«Вы готовы к новой порции?» — написали хакеры в своём Twitter.

Сообщение сопровождается коллажем с изображением президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, президента Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди и долларовой купюры.

Последний раз Fancy Bears публиковали информацию о допинге в спорте в августе 2017 года.

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