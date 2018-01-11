В МОК отказались комментировать заявления хакеров о докладе Макларена

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал комментировать публикации группы Fancy Bears относительно доклада главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена по ситуации с допингом в России.

«Мы не комментируем предположительные утечки», — цитирует пресс-службу МОК «Р-Спорт». В среду хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты вскрытия переписки представителей МОК об истинных планах Макларена, согласно которым ему был дан чёткий политический приказ: изгнать сборную России из Олимпийских игр и дискредитировать МОК и олимпийское движение в целом. Ранее WADA прокомментировало данные хакеров Fancy Bears о связях с ФБР.