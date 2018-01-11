«К атаке на российский спорт может быть причастно не только ФБР»: как в России отреагировали на новые данные Fancy Bears

В среду, 10 января, хакерская группировка Fancy Bears представила новые данные о деятельности антидопинговых служб. Речь, в частности, идёт о том, что комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном тесно связана с американским Федеральным бюро расследований (ФБР). Комментируя эту информацию, в Госдуме выразили мнение, что к отстранению России от Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане могут быть причастны и разведки других стран. При этом в парламенте призвали направить все силы на восстановление членства РФ в МОК.

«Хорошо спланированная акция»

По данным хакерской группировки Fancy Bears, WADA в сотрудничестве с Олимпийским комитетом США ведёт борьбу против Международного олимпийского комитета (МОК) за власть и деньги. Поддержку им в этом оказывают ряд западных стран, в числе которых Великобритания, Канада и Австралия. Также в предоставленной хакерами информации говорится о связях окружения главы независимой комиссии агентства Ричарда Макларена с Федеральным бюро расследований США.

Атаки на российский спорт, которые осуществлялись в последние годы, наглядно подтверждают опубликованную хакерами информацию. Такое мнение выразил председатель комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Он также признался, что не был удивлён данной новостью.

«Шоком такая информация, пожалуй, ни для кого не стала. Штаб-квартира WADA, как нам известно, находится в Канаде, да и большинство руководителей организации, вовлечённых в процесс, живут за океаном. Наверняка все они действительно имеют некую связь со спецслужбами США. Кроме того, на такой сценарий указывает не только географическая локация, но и развитие событий, ведь в противном случае все страсти давно сошли бы на нет. Тот же (бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. — RT) Григорий Родченков находится под программой по защите свидетелей, которую осуществляет ФБР. Выходит, кому он свои романы, фантастику и бестселлеры отправляет? Верно, своим сценаристам из вышеназванного бюро. А они дальше разыгрывают полученную карту, как нужно», — отметил Свищёв.

Он считает, что в заговор против России могло быть вовлечено не только ФБР, а спорт стал рычагом политического давления.

«То, как наносились удары по нашей стране, — хорошо спланированная акция, причём в подготовке могли участвовать спецслужбы не только США, но и других агрессивно настроенных стран Запада. К сожалению, в последние годы спорт действительно стал рычагом политического давления на те или иные страны, режимы, правительства. Увы, ситуация вокруг России пока складывается не лучшим образом, и все провокационные действия затрагивают и спорт», — поделился мнением депутат.

При этом Свищёв отметил, что в свете ситуации вокруг России МОК принял взвешенное решение по вопросу выступления отечественных спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Надо отдать должное МОК. Даже тот факт, что мы едем на Игры, пусть и в нейтральном статусе, — повод верить в позитивное будущее. Решение об этом принималось, несмотря на колоссальное давление со стороны влиятельной североатлантической стороны. Не забывайте, все компании — спонсоры Олимпиады созданы и базируются в США, так что считаться с интересами Соединённых Штатов было необходимо. Кроме того, нам уже пообещали «перевернуть страницу» после окончания Олимпийских игр. Хочется верить в то, что Томас Бах — настоящий мужик и его слова не разойдутся с делом», — добавил Свищев.

«Гарантии подлинности данных нет»

Между тем депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что не нужно серьёзно относиться к данным, предоставленным хакерской группировкой.

«Официальным лицам не стоит реагировать на информацию, полученную путём хакерской атаки. Думаю, это некорректно. Нас обвиняли, что с помощью хакерских атак мы влияли на выборы президента США, так что всерьёз реагировать на подобные взломы всё же не стоит. Единственное, на что нельзя не обратить внимания, что эти данные стали бальзамом на наши души. Ведь многие подозревали, что в действиях против российского спорта присутствовал элемент политического заказа», — отметила Журова.

Депутат Госдумы призвала не уподобляться Родченкову и ему подобным, отметив, что данные, опубликованные хакерами, ничем не подтверждены.

«Важно помнить, что никакой стопроцентной гарантии подлинности опубликованных данных нет. Правда, та сторона сама не верит в действительно правдивую информацию. А тот же Родченков выдаёт желаемое за действительное. Мы не должны им уподобляться», — подчеркнула Журова.

Она считает не совсем корректным обнародование личной информации атлетов, вспомнив ранее предоставленные хакерами данные о терапевтических исключениях (TUE) в спорте.

«В прошлый раз, когда эта же хакерская группа вскрыла терапевтические разрешения ряда спортсменов, многие косвенно или напрямую действительно подтвердили данные факты. Но как спортсменка скажу: мне бы не хотелось, чтобы мои подобные данные стали достоянием всего мира. Это личная и приватная информация, публикация её — нарушение свободы. Возможно, кто-то из названных атлетов скрывал свои диагнозы даже от родных, так что все эти атаки могут повлиять и на личную жизнь людей. А что делать, если она некорректная? Невиновному предстоит прилюдное оправдание. Я не уверена, что всё это правильно», — сказала Журова.

«Заказ определённых стран и структур»

То, что ситуация с недопуском российской команды на Олимпиаду является «заказом» определённых стран, было ясно и без хакерских взломов. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев.

«Тяжело оценивать все обвинения, основываясь только на данных хакерской организации Fancy Bears. Но с первого дня у нас было мнение, что вся возня, которая развернулась вокруг наших спортсменов, — это заказ определённых стран и структур. Цель одна — любыми способами вытеснить Россию с лидирующих позиций в спорте. Одно дело — быть страной олимпийских чемпионов, и совсем другое — быть страной уровня КНДР, которая участвует в Играх в паре видов спорта. Всё это было и так понятно, поэтому читать чью-то почту и переписку было не обязательно», — отметил Лебедев.

По мнению вице-спикера, российским спортивным организациям необходимо направить все силы на восстановление членства России в МОК.

«Теперь нужно понять, что делать дальше и как добиться восстановления своих позиций. России не привыкать. Нужно сопротивляться и использовать все возможные юридические способы. Нужно использовать дружеские отношения со странами, которые входят в состав руководства международных организаций. Я уверен, что не все члены МОК поддерживают то решение, которое было принято в отношении нашей страны. На кого-то надавили, кого-то запугали, подкупили или пообещали. Нужно действовать», —сказал Лебедев.

Он выразил надежду, что при благополучном стечении обстоятельств, «если наши чиновники сделают всё необходимое», уже к концу Олимпиады в Корее Россию восстановят как члена МОК.