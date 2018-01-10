ФБР, коррупция и борьба за власть: хакеры разоблачили кампанию Макларена по отстранению России от Олимпийских игр

Хакеры Fancy Bears опубликовали новый пакет документов, которые затрагивают борьбу с допингом, в частности переписку спортивных функционеров. Согласно этим бумагам, Олимпийский комитет США добивается независимости Всемирного антидопингового агентства от МОК. Также выяснилось, что чиновники подозревали Ричарда Макларена в выполнении «политического заказа» по отстранению россиян, а окружение канадского профессора тесно связано с ФБР. Что ещё удалось узнать хакерам — в материале RT.

Хакерская группировка Fancy Bears впервые за пять месяцев опубликовала новые документы, которые проливают свет на закулисье мирового спорта. Им удалось получить переписку официальных лиц Международного олимпийского комитета (МОК), а также выяснить скрытые ранее детали биографий отдельных членов команды Ричарда Макларена. Именно он по заданию Всемирного антидопингового агентства (WADA) готовил доклад о допинге в России.

Материалы, обнародованные Fancy Bears, разделены на три части. Первая позволяет хакерам сделать вывод, что WADA при сотрудничестве с Олимпийским комитетом США (USOC) ведёт борьбу против МОК за деньги и власть в мировом спорте. Их поддерживают национальные антидопинговые агентства ряда стран — Fancy Bears указали в своём перечне Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Как полагают хакеры, американская и канадская стороны предпринимают попытки отобрать у европейцев пальму первенства в спортивном мире и завладеть «миллионами старых коррумпированных чиновников Лозанны».

В качестве подтверждения этим тезисам Fancy Bears приводят переписку генерального секретаря USOC Скотта Блэкмуна и генерального директора МОК Кристофа Де Кеппера. Американский чиновник от имени своей организации призвал сделать WADA независимой от МОК организацией, чтобы она могла самостоятельно тестировать на допинг спортсменов и наказывать их в случае нарушений антидопинговых правил. Fancy Bears полагают, что USOC добиваются признания права WADA в одиночку решать, кого в мире спорта считать виновным.

В ответ на эти предложения Де Кеппер отмечал, что МОК не хочет, чтобы WADA становилась «законодателем, полицией и судьёй в одном лице». Все эти функции должны быть разделены, считает генеральный директор МОК. Чиновник Международного олимпийского комитета призвал USOC поддержать реформы, которые его ведомство предлагает провести для создания организации независимого антидопингового тестирования.

Fancy Bears также отмечают, что руководство МОК и WADA тесно переплетено. Членами комиссий спортсменов в обеих организациях зачастую являются одни и те же люди, а трёхкратный олимпийский чемпион по гребному слалому Тони Эстанге не только является членом МОК, но и входит в исполком и состав учредителей WADA.

Вторая часть обнародованных хакерами документов посвящена истории, о которой RT писал в июне 2017 года. Тогда Fancy Bears предоставили переписку сотрудников МОК с Ричардом Маклареном. Из неё следовало, что канадский профессор не намерен сотрудничать с МОК, а олимпийские чиновники высказывают мысль, что он выполнял чей-то «заказ» по отстранению России от Олимпийских игр, когда составлял обе части своего доклада о допинге.

Третий, заключительный раздел, говорит о том, что окружение Макларена, помогавшее ему проводить расследование, имеет связи с Федеральным бюро расследований США.

В пример хакеры приводят Ричарда Янга, партнёра в юридической компании Bryan Cave LLP, сотрудничающей с американской разведкой. Один из высокопоставленных работников фирмы, Хал Голдсмит, — обладатель ведомственной награды от директора ФБР.

В команду Макларена также входил Мартин Дабби — глава отдела в компании 5 Stones intelligence, которая предоставляет разведывательные услуги в финансовой сфере для американских силовых ведомств. Помимо этого Дабби входит в некоммерческую организацию FBI LEEDA, объединяющую директоров и управленцев различных американских правоохранительных организаций.

Хакеры также обращают внимание на то, что составлять доклад о российском допинге Макларену помогал Дэвид Тинсли — бывший агент управления по борьбе с наркотиками и коллега Дабби по 5 Stones intelligence. Опыт работы в спецслужбах имеют также Брайан Талай и Грег Китселл, сотрудничавшие с Маклареном. Всех троих канадский профессор не стал упоминать в параграфе доклада, посвящённом благодарностям.

Как отмечают Fancy Bears, привлечение сотрудников частных разведывательных компаний и даже американских специальных служб свидетельствует, насколько серьёзная борьба ведётся за влияние в мировом спорте. Хакеры приходят к выводу, что борьба Макларена за чистый спорт используется как прикрытие в этом соперничестве.