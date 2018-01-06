Форма для хоккеистов, список из 350 спортсменов и флаги в Доме болельщиков: как Россия готовится к Олимпийским играм

МОК одобрил вариант формы, в которой российские хоккеисты сыграют на Олимпийских играх в Пхёнчхане. ОКР отправил в Международный олимпийский комитет список из 350 отечественных атлетов, которые могут принять участие в соревнованиях, а в Российском доме болельщиков рассказали, что запрет на использование национальной символики не коснётся фанатов. О том, как страна готовится к Олимпиаде в Южной Корее, — в материале RT.

Список для МОК

Ровно месяц назад исполком МОК принял историческое решение, запретив поездку на Олимпийские игры российским спортсменам. Однако тут же была сделана оговорка, что чистые отечественные атлеты смогут принять участие в ОИ, но без идентификационных признаков своей страны, например флага и гимна. Никакого упоминания о России не должно быть и на их форме. И лишь на церемонии награждения команда сможет пройти под бело-сине-красным триколором, если ОКР успеет выплатить штраф размером $15 млн, к чему в комитете готовы.

Тем временем до начала Олимпийских игр осталось чуть больше месяца, и многие вопросы касательно российских спортсменов остаются нерешёнными. МОК до сих пор не определился со списком участников. В организации лично примут решение по каждому отечественному атлету.

При этом окончательный список Международный олимпийский комитет должен будет опубликовать не позднее 28 января. Впрочем, в ОКР уже подали в МОК первые списки из 350 человек. По словам вице-премьера Виталия Мутко, ответ должны дать на следующей неделе.

«Нужно это преодолеть и готовиться к Олимпийским играм. Надеюсь, что команда выступит достойно. Уже восьмого числа получим первую реакцию по списку, который мы направили. Нам сообщат, к кому из спортсменов есть вопросы», — цитирует ТАСС Мутко.

Впрочем, считать, что в МОК одобрят полный список из 350 спортсменов, не приходится. Наверняка в комитете не разрешат поехать на игры людям, которые уже несли наказание за употребление допинга, например конькобежцу Павлу Кулижникову и биатлонисту Александру Логинову. Однако неизвестно, включал ли их ОКР в свои бумаги изначально. Никакой ясности по персоналиям пока нет.

А вот в хоккейной сборной свой состав на Игры объявят лишь за три дня до пресловутого часа икс МОК — 25 января. При этом первый матч на турнире со словаками отечественная команда проведёт уже 14 февраля.

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❗Самое главное — состав на Игры будет назван 25 января. С этого дня замены будут разрешены только в случае травм. pic.twitter.com/r8ivLMctk9 — Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2018 г.

Игровая форма для хоккеистов, парадная — для всех

Тем временем российские хоккеисты, по информации «Чемпионата», первыми получили специальную нейтральную игровую форму, на которую нанесена надпись «Olympic athlete From Russia». По центру будет расположен номер.

Ранее МОК одобрил парадную форму для российских спортсменов, в которой они появятся на церемонии открытия Игр. В компании ZASPORT, официальном экипировщике отечественной олимпийской команды, сообщили, что сильно переделывать изначальный вариант амуниции не пришлось.

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«22 января мы открываем экипировочный центр для спортсменов, которые поедут на Олимпиаду. Дизайн формы одобрен МОК, официальное подтверждение от них мы получили. Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic athlete from Russia). Часть коллекции будет переделана, часть — отшита заново», — приводит ТАСС слова главы компании Анастасии Задориной.

Согласно рекомендациям МОК, форма россиян в Пхёнчхане не может содержать в себе только слово «Russia». При этом разрешается нанесение надписи «Olympic athlete from Russia» (название страны не должно быть большего размера, чем остальные слова) или аббревиатуры OAR.

Разумеется, запрещается нанесение российского флага. Также форма не должна быть выполнена в цветах отечественного триколора. Нельзя использовать и так называемые «предметы национальной идентификации». Что касается эмблемы OAR, то она должна быть выполнена максимум в двух цветах флага. МОК предложил России белый и красный.

За Россию поболеют без запретов

А вот российских болельщиков запрет на российский флаг и амуницию никак не коснётся. В частности, элементы триколора будут активно использоваться в качестве декора Дома болельщиков, который традиционно работает на всех Играх.

«МОК сообщил, что те ограничения, которые принял исполком 5 декабря, распространяются только на официальную делегацию спортсменов и не распространяются ни на журналистов, ни на болельщиков. Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора. Эта символика и будет использоваться в Доме болельщиков. Запрет на национальную символику не касается болельщиков», — приводит ТАСС слова директора Дома болельщиков Олега Румянцева.

По его словам, Пхёнчхан могут посетить несколько тысяч любителей спорта из России, причём большая их часть будет представлять Дальний Восток, откуда добраться в Южную Корею существенно проще, чем из европейской части страны.