МОК даст первый ответ по списку российских участников ОИ-2018 8 января

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит первую информацию о российских участниках Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане 8 января.

«Нужно это преодолеть и готовиться к Олимпийским играм. Надеюсь, что команда выступит достойно. Уже 8 числа команда получит первую реакцию по списку, который мы направили, сообщит, к кому из спортсменов есть вопросы», — цитирует ТАСС слова вице-премьера РФ Виталия Мутко.

В список, отправленный МОК Олимпийским комитетом России (ОКР), вошли 350 спортсменов.

Ранее стали известны соперники сборной России по хоккею по товарищеским матчам в преддверии ОИ-2018.