Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам в преддверии ОИ-2018
Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Российская сборная сыграет с белорусами и «Спартаком» 30 января и 4 февраля соответственно. Обе встречи пройдут в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец».
По словам Ротенберга, 5 февраля сборная России отправится в Южную Корею, где проведёт матч с хозяевами зимних Игр.
Прибытие национальной команды в Олимпийскую деревню состоится 1 февраля.
Ранее российские СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы, в которой сборная России по хоккею будет выступать на ОИ-2018.