Стали известны соперники сборной России по товарищеским матчам в преддверии ОИ-2018

Сборная России по хоккею проведёт товарищеские матчи с национальной командой Белоруссии и московским клубом Континентальной хоккейной лиги «Спартак» в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Российская сборная сыграет с белорусами и «Спартаком» 30 января и 4 февраля соответственно. Обе встречи пройдут в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец».

По словам Ротенберга, 5 февраля сборная России отправится в Южную Корею, где проведёт матч с хозяевами зимних Игр.

Прибытие национальной команды в Олимпийскую деревню состоится 1 февраля.

Ранее российские СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы, в которой сборная России по хоккею будет выступать на ОИ-2018.