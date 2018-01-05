СМИ: Утверждён окончательный вариант формы сборной России по хоккею на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный вариант формы, в котором сборная России по хоккею будет выступать на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что за основу был взят комплект формы, разработанный для сборной России на Игры 2018 года. Однако после решения МОК об отстранении страны от турнира, было решено добавить надпись «Olympic athlete of Russia».

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, когда будет представлена игровая форма женской и мужской национальных команд России на Олимпиаду в Пхёнчхане.