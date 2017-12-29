В ФХР рассказали, когда будет представлена форма сборной России по хоккею на ОИ-2018

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал, когда будет представлена игровая форма женской и мужской национальных команд России на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС. Ротенберг заявил, что в настоящее время ФХР ожидает ответа от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу согласования дизайна экипировки. Он добавил, что в ближайшие дни форма будет официально представлена. Ранее сообщалось, что МОК согласовал дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпиаду-2018.