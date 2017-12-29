МОК одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал дизайн парадной формы российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом ТАСС сообщила глава компании ZASPORT Анастасия Задорина.

Задорина заявила, что 22 января открывается экипировочный центр для атлетов, которые будут выступать на Олимпиаде-2018.

По её словам, представленный дизайн экипировки российских олимпийцев одобрен МОК, получено письменное подтверждение.

«Мы не меняли крой, дизайн моделей, но убрали, согласно требованиям, триколор, герб, поставили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia. — RT)», — отметила Задорина.

Она добавила, что часть коллекции будет перешита, другую часть придётся шить заново.

Ранее президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв сообщил, что МОК согласовал российским кёрлингистам форму на Игры 2018 года в Пхёнчхане.