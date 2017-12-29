МОК согласовал форму российским кёрлингистам на ОИ-2018

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал российским кёрлингистам форму на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы отправили в МОК образцы нашей формы — чёрная и белая. Нам согласовали», — цитирует Свищёва «Р-Спорт».

Глава также заявил, что ФКР обратится за помощью в изготовлении формы к президенту Федерации санного спорта России (ФССР) Наталии Гарт.

«Мы приняли решение, что будем шить форму в Москве. Мы обратимся к Наталии Гарт. Она не только известный президент ФССР, но и модельер, владелец хорошего ателье. Думаем, она поможет нам сшить хорошую и модную экипировку, потому что у нас женская команда и один мужчина в дабл-миксте. Купить сейчас мы ничего не успеем», — сказал Свищёв.

Ранее российские прыгуны на лыжах с трамплина определились с дизайном формы на ОИ-2018.