Российские прыгуны на лыжах с трамплина определились с дизайном формы на ОИ-2018

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский сообщил, что дизайн экипировки спортсменов, которые будут представлять Россию на зимних Играх 2018 года в Южной Корее, уже практически согласован с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Дизайн наших прыжковых комбинезонов уже практически согласован с МОК. Мы уже обратились к поставщикам экипировки, чтобы они избежали совпадения всех трёх цветов российского флага при их создании. Но они и так не совпадали, поскольку в комбинезонах присутствуют чёрный, жёлтый, синий, коричневый и красный цвета в различных сочетаниях в зависимости от предназначения комбинезона», — приводит слова Дубровского ТАСС.

Олимпиада пройдёт с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Ранее тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина сообщил, что три квоты на Олимпиаду у команды уже 100% есть.