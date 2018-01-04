Зелёный свет: Спортивный арбитражный суд разрешил российским бобслеистам и скелетонистам участвовать в Кубке мира

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение допингового комитета, который ранее допустил семерых российских спортсменов к соревнованиям. Таким образом, они примут участие в Кубке мира и других состязаниях, проводимых под эгидой федерации. RT разбирался, почему в IBSF произошёл раскол и как решение CAS может повлиять на допуск российских спортсменов к Олимпиаде в Пхёнчхане.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес первое решение по поводу скандала с допинговыми махинациями во время зимних Олимпийских игр в Сочи. Инстанция подтвердила, что отстранённые Международным олимпийским комитетом (МОК) россияне не могут быть лишены права участвовать в соревнованиях Международной федерации бобслея и скелетона.

По итогам работы комиссии Дениса Освальда под санкции МОК попали несколько российских спортсменов, в том числе призёры сочинской Олимпиады Александр Зубков, Александр Третьяков и Елена Никитина. Далее МОК передал эстафету IBSF, чтобы та сама решила, как наказать атлетов в рамках своей юрисдикции за якобы имевшие место нарушения антидопинговых правил.

IBSF постановила, что все упомянутые МОК россияне будут временно отстранены от соревнований. Некоторым из них пришлось пропустить этап Кубка мира в Уистлере. Однако допинговый комитет IBSF под председательством голландца Дольфа Сегаара встал на сторону спортсменов и удовлетворил все их апелляции: вскоре отстранение было снято, и уже в декабре Никитина стала чемпионкой Европы. Напомним, что точно так же ситуация развивалась в начале 2017 года, когда IBSF попыталась отстранить четырёх скелетонистов из-за одного лишь упоминания их в докладе Макларена.

Но теперь в IBSF случился раскол. Исполком организации не согласился с действиями допингового комитета и в конце декабря подал апелляцию в CAS. Истцы считали, что вина спортсменов на этот раз полностью доказана стараниями комиссии Освальда, в связи с чем им нельзя принимать участие в Кубке мира.

В то же время в допинговом комитете настаивали, что в ходе разбирательств были нарушены права спортсменов. Единственный свидетель МОК — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков — не присутствовал лично на заседаниях комиссии Освальда и давал только письменные показания.

Комитет IBSF посчитал такую ситуацию нарушением норм международного права, швейцарского процессуального кодекса и Европейской конвенции по правам человека. В допинговом комитете настаивали на необходимости провести перекрёстный допрос Родченкова с участием всех сторон, чтобы тогда можно было вынести справедливое решение.

К тому же в отношении некоторых спортсменов МОК вообще не смог предоставить никаких доказательств, кроме показаний Родченкова. Так, у Третьякова и Никитиной на пробирках не были обнаружены так называемые царапины второго типа, которые свидетельствуют о вскрытии баночек, а уровень соли в пробах оставался в пределах нормы. Эти неувязки МОК объяснил тем, что участники заговора якобы научились вскрывать образцы без следов, и поэтому спортсмены в любом случае виновны. По сути единственным доказательством против них становилось наличие их фамилий в списке «Дюшес», составленном Родченковым.

Александр Третьяков

РИА Новости

Тем не менее МОК настаивал на своей правоте и поддержал IBSF с иском в CAS. В Международном олимпийском комитете заявили, что они не устраивали уголовный суд, который был бы обязан подчиняться процессуальным нормам, а действовали в рамках швейцарского гражданского права. Рассмотрение дела в CAS должно было окончательно решить, кто прав в этом споре.

И Спортивный арбитражный суд встал на сторону допингового комитета IBSF. CAS постановил, что рассмотрение подобных апелляций не входит в его юрисдикцию. Дела против Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Алексея Пушкарёва должны быть закрыты. Всем им разрешено участвовать в соревнованиях под эгидой IBSF.

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков заявил, что ожидал от такого вердикта, так как независимая комиссия IBSF пришла к выводу, что доказательной базы в обвинении россиян нет.

«Понятно и разумно, что CAS должен был оценить и понять, что нет оснований для возбуждения новых дел в отношении комиссии, которая присутствовала на всех слушаниях и спортсменов, и адвокатов», — цитирует Зубкова «Р-Спорт».

Это решение важно по двум причинам. Во-первых, если бы лидеров российских сборных по бобслею и скелетону отстранили, то они пропустили бы два ближайших этапа Кубка мира, на которых разыгрываются квоты на Олимпиаду в Пхёнчхане. Отсутствие Третьякова, Никитиной и Касьянова на трассе привело бы к тому, что путёвки достались бы иностранным спортсменам.

Во-вторых, теперь у российских спортсменов есть надежда, что их апелляции в МОК тоже будут удовлетворены. CAS собирается рассмотреть все дела в ускоренном режиме, чтобы вынести вердикты до начала зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Ряд спортсменов ещё только собираются подать иски. Так, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко сделают это 5 января.

К последним у Международной федерации санного спорта (FIL) никаких претензий нет. 2 января дисциплинарная комиссия не смогла собрать убедительных доказательств того, что оба спортсмена нарушали правила во время Олимпиады в Сочи. Иванова может выступать на соревнованиях под эгидой FIL, а Демченко — руководить сборной России в качестве главного тренера.