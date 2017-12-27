«Это просто смешно»: как в России отреагировали на слова адвоката Родченкова об угрозе жизни его клиента
- Григорий Родченков
- globallookpress.com
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«Русские пытаются добиться экстрадиции Родченкова»
Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден опасается, что его клиента могут экстрадировать в Россию. По его словам, существует реальная угроза жизни Родченкова.
Известно, что сейчас бывший глава московской антидопинговой лаборатории находится в США под программой защиты свидетелей. Его место жительства неизвестно.
Юрист рассказал, что был готов за свой счёт посетить Лозанну и встретиться с главой МОК Томасом Бахом, чтобы просить о помощи своему клиенту, но получил отказ.
«Я выступил с предложением, как МОК остановить эту кампанию против доктора Родченкова — потребовать, чтобы Россия прекратила преследования. Они отказали мне наотрез — МОК не собирается предпринимать никаких действий в отношении России в связи с её ответными действиями в отношении Родченкова. Интересно, почему же?» — приводит слова Уолдена издание Inside the Games.
Адвокат отметил, что смерть Родченкова устроила бы «коррупционеров» в МОК, которые выступали против полного отстранения России от Олимпийских игр — 2018. Юрист заверил, что на родине информатора пытаются добиться его возвращения, чтобы «подвергнуть его пыткам».
«Как адвокат доктора Родченкова могу сказать, что, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и вербовке Родченкова, они за закрытыми дверями лоббируют его экстрадицию в Россию. Если им это удастся, то доктора ждут пытки и смерть», — предупредил Уолден.
Юрист сделал вывод, что МОК использовал его клиента, а защищать не намерен.
«Реальным действующим лицом, наделённым властью в этой драме, является МОК. Они могли бы запретить и нейтральным атлетам участвовать в Играх, выходить на церемонии открытия и закрытия или отстранить Россию от следующих Игр, учитывая отказ признать свою вину. К сожалению, МОК, который так опирался на показания Родченкова в деле о допинге, отказывается пошевелить пальцем, чтобы помочь ему», — подытожил адвокат.
В МОК на обвинения Уолдена ответили оперативно. Там подчеркнули, что всячески поддерживают Родченкова.
«МОК категорически отрицает заявление Уолдена, что комитет не предпринимает никаких действий, и утверждение, что МОК ратует за недоступность Родченкова. WADA написало российской стороне, что он заслуживает защиты в качестве информатора», — приводит слова заявления МОК Inside the Games.
Угасающий интерес
Сразу после решения исполкома МОК допустить до Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане чистых российских спортсменов Уолден сравнил комитет с мафией. Те же слова он сказал о ФИФА. Тему футбола адвокат Родченкова затронул не случайно, ведь последние несколько месяцев он неоднократно заявлял в СМИ, что у его клиента имеются доказательства употребления допинга отечественными игроками во время крупных турниров. Тогда же Уолден подчеркнул, что Родченков знает и о «других допинговых программах» в России.
Не исключено, что юрист осознавал, что от Родченкова в США получили всё, что хотели, и пытался хоть каким-то образом вновь привлечь внимание к человеку, на показаниях которого был построен доклад Ричарда Макларена. Сам же информатор поддерживал интерес к своей персоне многочисленными интервью, в ходе которых рассказывал всё больше «шокирующих подробностей», а также собственными дневниками, которые были восприняты МОК как неоспоримое доказательство вины России.
Примечательно, что недавно глава независимой комиссии МОК Денис Освальд заявил, что Родченкову в целях безопасности пришлось сменить квартиру. Сам же информатор выражал надежду, что сотрудничество с WADA и МОК станет для него «покаянием и отпущением грехов». При этом в недавнем видеоролике сам Родченков отмечал, что его «цена растёт».
«Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа… Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растёт, несмотря на то, что мой бюджет пришёл в истощение. Я сделаю так, что у меня будет 100 проб и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет», — приводит слова Родченкова НТВ.
В России на Родченкова заведено сразу два уголовных дела: о злоупотреблении полномочиями и об уничтожении допинг-проб. А в декабре текущего года прокуратура добавила к ним ещё одно, возобновив дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Изначально оно было возбуждено в 2011-м против его сестры, которую подозревали в торговле анаболическими стероидами. В доме у самого Родченкова тогда прошли обыски, после чего он, по его собственным словам, пытался свести счёты с жизнью. В 2015-м дело было остановлено ФСКН.
«Чтобы Родченкова не выдали, придумываются «страшилки»
Вице-премьер России Виталий Мутко нашёл слова адвоката Родченкова смешными и назвал их очередной попыткой очернить страну.
«Пытки? Смерть? Что здесь вообще можно комментировать? С такими вопросами пусть все желающие идут в Следственный комитет РФ. Это уже просто смешно. Пусть они возьмут статистику: два года Родченкова нет — и проблем в стране у нас нет. Почему? Да потому что некому манипулировать. Человек такое тут разворачивал... Следственный комитет сейчас активно работает в этом направлении», — заявил Мутко в интервью RT.
Чиновник отметил, что за зиму 2017 года у российских спортсменов не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы. «Пусть на нас смотрят, сняв очки, — стоим, как голая сборная. Никакой мы не центр допинга, всё это очередная попытка очернить нас. За эту зиму у нас ни одного случая выявления допинга, ребята вкалывают, ездят с этапа на этап, а люди всё никак не успокоятся», — сказал он.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищёв в беседе с RT отметил, что заявления Уолдена могут быть связаны с попыткой повлиять на правоохранительные органы США.
«Это вполне ожидаемая реакция. Чтобы Родченкова не выдали, начинаются подобные заявления, придумываются различные страшилки про пытки и прочее. Просто нужно жить по закону и тогда бояться не придётся — никаких проблем не будет. К тому же Родченков — человек с разрушенной психикой. Неслучайно он пытался наложить на себя руки. Серьёзно относиться ко всему этому не стоит. Это просто оговорки с целью разжалобить те зарубежные органы, которые принимают решение об экстрадиции граждан. В ответ там, разумеется, скажут, что боятся за его жизнь и не выдадут России», — отметил депутат.
Свищёв подчеркнул, что Родченков давно уже выполнил свою функцию и больше не нужен МОК.
«Всё, что можно, он уже написал. Возможно, он выпустит ещё какие-нибудь новые «бестселлеры», но основной потенциал Родченкова — это создание запрещённых препаратов и внедрение их в спорт. Если в США, как там заявляют, борются с допингом, то этот человек им просто не нужен. Тем не менее, ему в стране предоставили собственную лабораторию. Это вызывает вопросы», — заявил председатель комитета Госдумы.
При этом Свищёв назвал практически нереальной экстрадицию информатора WADA в Россию, о которой рассказал его адвокат.
«Нужно быть реалистами. В сегодняшних условиях это маловероятно. Плюс Родченков находится под программой защиты свидетелей. Мы же с вами понимаем, в какое время живём. В России он совершил тяжкие преступления, его ждёт судебное разбирательство и, вероятно, уголовное наказание», — добавил Свищёв.