«Это просто смешно»: как в России отреагировали на слова адвоката Родченкова об угрозе жизни его клиента

Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается предоставлять гарантии безопасности информатору WADA Григорию Родченкову. Об этом заявил его адвокат Джим Уолден. Юрист высказал опасение, что бывшего директора московского антидопингового агентства могут экстрадировать на родину, где его ждут «пытки и смерть». В России призвали не относиться серьёзно к словам Уолдена. Вице-премьер Виталий Мутко назвал их смешными, а в Госдуме предположили, что таким образом адвокат пытается оказать давление на правоохранительные органы США.

«Русские пытаются добиться экстрадиции Родченкова»

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден опасается, что его клиента могут экстрадировать в Россию. По его словам, существует реальная угроза жизни Родченкова.

Известно, что сейчас бывший глава московской антидопинговой лаборатории находится в США под программой защиты свидетелей. Его место жительства неизвестно.

Юрист рассказал, что был готов за свой счёт посетить Лозанну и встретиться с главой МОК Томасом Бахом, чтобы просить о помощи своему клиенту, но получил отказ.

«Я выступил с предложением, как МОК остановить эту кампанию против доктора Родченкова — потребовать, чтобы Россия прекратила преследования. Они отказали мне наотрез — МОК не собирается предпринимать никаких действий в отношении России в связи с её ответными действиями в отношении Родченкова. Интересно, почему же?» — приводит слова Уолдена издание Inside the Games.

Адвокат отметил, что смерть Родченкова устроила бы «коррупционеров» в МОК, которые выступали против полного отстранения России от Олимпийских игр — 2018. Юрист заверил, что на родине информатора пытаются добиться его возвращения, чтобы «подвергнуть его пыткам».

«Как адвокат доктора Родченкова могу сказать, что, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и вербовке Родченкова, они за закрытыми дверями лоббируют его экстрадицию в Россию. Если им это удастся, то доктора ждут пытки и смерть», — предупредил Уолден.

Юрист сделал вывод, что МОК использовал его клиента, а защищать не намерен.

«Реальным действующим лицом, наделённым властью в этой драме, является МОК. Они могли бы запретить и нейтральным атлетам участвовать в Играх, выходить на церемонии открытия и закрытия или отстранить Россию от следующих Игр, учитывая отказ признать свою вину. К сожалению, МОК, который так опирался на показания Родченкова в деле о допинге, отказывается пошевелить пальцем, чтобы помочь ему», — подытожил адвокат.

В МОК на обвинения Уолдена ответили оперативно. Там подчеркнули, что всячески поддерживают Родченкова.

«МОК категорически отрицает заявление Уолдена, что комитет не предпринимает никаких действий, и утверждение, что МОК ратует за недоступность Родченкова. WADA написало российской стороне, что он заслуживает защиты в качестве информатора», — приводит слова заявления МОК Inside the Games.

Угасающий интерес

Сразу после решения исполкома МОК допустить до Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане чистых российских спортсменов Уолден сравнил комитет с мафией. Те же слова он сказал о ФИФА. Тему футбола адвокат Родченкова затронул не случайно, ведь последние несколько месяцев он неоднократно заявлял в СМИ, что у его клиента имеются доказательства употребления допинга отечественными игроками во время крупных турниров. Тогда же Уолден подчеркнул, что Родченков знает и о «других допинговых программах» в России.

Не исключено, что юрист осознавал, что от Родченкова в США получили всё, что хотели, и пытался хоть каким-то образом вновь привлечь внимание к человеку, на показаниях которого был построен доклад Ричарда Макларена. Сам же информатор поддерживал интерес к своей персоне многочисленными интервью, в ходе которых рассказывал всё больше «шокирующих подробностей», а также собственными дневниками, которые были восприняты МОК как неоспоримое доказательство вины России.

Примечательно, что недавно глава независимой комиссии МОК Денис Освальд заявил, что Родченкову в целях безопасности пришлось сменить квартиру. Сам же информатор выражал надежду, что сотрудничество с WADA и МОК станет для него «покаянием и отпущением грехов». При этом в недавнем видеоролике сам Родченков отмечал, что его «цена растёт».

«Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа… Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растёт, несмотря на то, что мой бюджет пришёл в истощение. Я сделаю так, что у меня будет 100 проб и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет», — приводит слова Родченкова НТВ.

В России на Родченкова заведено сразу два уголовных дела: о злоупотреблении полномочиями и об уничтожении допинг-проб. А в декабре текущего года прокуратура добавила к ним ещё одно, возобновив дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Изначально оно было возбуждено в 2011-м против его сестры, которую подозревали в торговле анаболическими стероидами. В доме у самого Родченкова тогда прошли обыски, после чего он, по его собственным словам, пытался свести счёты с жизнью. В 2015-м дело было остановлено ФСКН.

«Чтобы Родченкова не выдали, придумываются «страшилки»

Вице-премьер России Виталий Мутко нашёл слова адвоката Родченкова смешными и назвал их очередной попыткой очернить страну.

«Пытки? Смерть? Что здесь вообще можно комментировать? С такими вопросами пусть все желающие идут в Следственный комитет РФ. Это уже просто смешно. Пусть они возьмут статистику: два года Родченкова нет — и проблем в стране у нас нет. Почему? Да потому что некому манипулировать. Человек такое тут разворачивал... Следственный комитет сейчас активно работает в этом направлении», — заявил Мутко в интервью RT.

Чиновник отметил, что за зиму 2017 года у российских спортсменов не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы. «Пусть на нас смотрят, сняв очки, — стоим, как голая сборная. Никакой мы не центр допинга, всё это очередная попытка очернить нас. За эту зиму у нас ни одного случая выявления допинга, ребята вкалывают, ездят с этапа на этап, а люди всё никак не успокоятся», — сказал он.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищёв в беседе с RT отметил, что заявления Уолдена могут быть связаны с попыткой повлиять на правоохранительные органы США.

«Это вполне ожидаемая реакция. Чтобы Родченкова не выдали, начинаются подобные заявления, придумываются различные страшилки про пытки и прочее. Просто нужно жить по закону и тогда бояться не придётся — никаких проблем не будет. К тому же Родченков — человек с разрушенной психикой. Неслучайно он пытался наложить на себя руки. Серьёзно относиться ко всему этому не стоит. Это просто оговорки с целью разжалобить те зарубежные органы, которые принимают решение об экстрадиции граждан. В ответ там, разумеется, скажут, что боятся за его жизнь и не выдадут России», — отметил депутат.

Свищёв подчеркнул, что Родченков давно уже выполнил свою функцию и больше не нужен МОК.

«Всё, что можно, он уже написал. Возможно, он выпустит ещё какие-нибудь новые «бестселлеры», но основной потенциал Родченкова — это создание запрещённых препаратов и внедрение их в спорт. Если в США, как там заявляют, борются с допингом, то этот человек им просто не нужен. Тем не менее, ему в стране предоставили собственную лабораторию. Это вызывает вопросы», — заявил председатель комитета Госдумы.

При этом Свищёв назвал практически нереальной экстрадицию информатора WADA в Россию, о которой рассказал его адвокат.

«Нужно быть реалистами. В сегодняшних условиях это маловероятно. Плюс Родченков находится под программой защиты свидетелей. Мы же с вами понимаем, в какое время живём. В России он совершил тяжкие преступления, его ждёт судебное разбирательство и, вероятно, уголовное наказание», — добавил Свищёв.