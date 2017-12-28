В Доме болельщиков на ОИ-2018 разрешено использовать российскую символику

В Доме болельщиков российских спортсменов, который будет организован во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, будет разрешено использование символики страны.

Как сообщил ТАСС директор Дома болельщиков Олег Румянцев, запрет на использование российской символики не касается фанатов и журналистов.

По его словам, в доме будет использоваться традиционная символика в виде сердца, сложенного из ленты цветов российского флага.

«Он будет называться «Российский дом болельщиков» или «Дом болельщиков — 2018», — отметил Румянцев.

Директор рассказал, что сооружение будет находиться в прибрежном кластере Игр, в пешей доступности от Олимпийского парка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное посещение главой государства Владимиром Путиным Олимпиады-2018.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.