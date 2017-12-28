Путин пока не планирует посещение ОИ-2018
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное посещение главой государства Владимиром Путиным зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.
Об этом сообщают «Известия».
Песков заявил, что в настоящее время Путин не планирует поездку в Пхёнчхан на Игры.
Ранее чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен призналась, что была счастлива, когда Путин пообещал не препятствовать выступлению российских спортсменов на ОИ-2018 под нейтральным флагом.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.