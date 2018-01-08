«Адвокаты готовятся»: CAS рассмотрит дела отстранённых российских спортсменов до 28 января

Дела дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК) российских спортсменов будут рассмотрены Спортивным арбитражным судом (CAS) до 28 января. Таким образом, в случае оправдания атлеты смогут попасть в окончательный список национальной команды на Играх в Пхёнчхане. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре RT заявила, что до конца будет надеяться на положительное решение CAS.

«Поданные иски не будут рассматриваться отдельно»

О том, что дела отстранённых российских спортсменов будут рассмотрены до 28 января, сообщил Артём Пацев, юрист, представляющий интересы атлетов. По его словам, все иски будут разобраны одновременно, а решение по ним вынесут максимально быстро, так, чтобы в случае оправдательного решения спортсмены могли попасть в окончательную заявку команды на Игры в Пхёнчхане.

«CAS рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца — до 27 января включительно. Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело», — цитирует юриста ТАСС.

Напомним, что по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх 43 российских спортсмена. Их результаты на ОИ в Сочи были аннулированы. При этом оправдали по итогам расследования лишь трёх человек: олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, конькобежца Дениса Юскова и хоккеистку Анну Шохину. Все отечественные атлеты, которые были признаны МОК виновными в употреблении допинга, уже подали иски в CAS. В их числе и люди, закончившие карьеру: президент Федерации бобслея России Александр Зубков, тренер сборной по скелетону Сергей Чудинов и главный тренер сборной по санному спорту Альберт Демченко. Последние иски были отправлены в CAS пятого января.

Пацев отметил, что не видит никакой проблемы в том, что решение по спортсменам может быть вынесено лишь за день до публикации МОК окончательной российской заявки.

«Не считаю даты рассмотрения исков поздними. Последним днём будет 28 января, когда сформируется окончательный список российских участников Олимпийских игр», — подчеркнул Пацев.

Отметим, что, согласно процедуре отбора чистых российских спортсменов на ОИ в Пхёнчхане, Олимпийский комитет России (ОКР) в начале января отправил в МОК список из 350 спортсменов, претендующих на поездку в Южную Корею. Ответ по ним должен быть предоставлен в ближайшее время. Проверку данного списка сначала проведёт специальная комиссия комитета под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрона.

«Фурнейрон, формируя предварительный список, руководствуется определёнными критериями на базе тех списков, которые отправил в МОК ОКР. Все отстранённые действующие спортсмены в списках ОКР есть. Если некоторые критерии отпадут после решения CAS, то Фурнейрон дополнит свои списки», — объяснил Пацев.

Окончательное же решение по российской заявке в Пхёнчхан примет комиссия во главе с членом исполкома МОК Николь Хоевертц. 28 января данный орган обязан опубликовать итоговый список российских спортсменов, которые получат право поехать в Южную Корею.

Проблеск надежды

Сложно сказать, чем закончится для россиян заседание CAS, но в начале января Спортивный арбитражный суд уже принял одно решение в пользу отечественных спортсменов. Причём обратилась в суд Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), которая осталась недовольна вердиктом собственного антидопингового комитета. Ранее орган постановил, что россиян нельзя отстранять от соревнований под эгидой федерации, назвав такие действия «нарушением норм международного права, швейцарского процессуального кодекса и Европейской конвенции по правам человека». Там потребовали провести перекрёстный допрос главного свидетеля по делу о допинге в российском спорте Григория Родченкова. В итоге CAS принял сторону антидопингового комитета, несмотря на то что IBSF в данной тяжбе поддержал МОК.

Суд постановил, что дела против Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Ильвира Хузина, Александра Касьянова и Алексея Пушкарёва должны быть закрыты. Всем им разрешено участвовать в соревнованиях под эгидой IBSF.

«Понятно и разумно, что CAS должен был оценить и понять, что нет оснований для возбуждения новых дел в отношении комиссии, которая присутствовала на всех слушаниях: и спортсменов, и адвокатов», — цитирует Александра Зубкова «Р-Спорт».

«CAS трудно назвать сильно независимой структурой»

От решений комиссии Освальда больше всех пострадали российские лыжники. Сразу 11 участников Игр в Сочи оказались пожизненно отстранены от участия в ОИ, а Международная федерация лыжного спорта (FIS) вдобавок не позволила им участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью RT заявила, что до конца будет надеяться на положительный вердикт CAS.

«Как говорится, надежда умирает последней. Всегда есть вера в справедливость. Мы ждём этого решения. Спортсмены сами примут участие в слушаниях, как это было и до того в CAS, и во время заседаний комиссии Освальда. Если будет возможность, приеду, но когда я была там в первый раз, меня внутрь никто не пустил. Моё мнение там никому было не нужно», — отметила Вяльбе.

По словам трёхкратной олимпийской чемпионки, адвокаты российских спортсменов хорошо подготовились к судьбоносному заседанию.

«Комиссия Освальда ведь не представила никаких новых доказательств. Все решения были вынесены со слов Родченкова. Использовался всё тот же безосновательный и бездоказательный доклад Макларена. Наши адвокаты готовятся. Времени мало, но они изучили все материалы, собрали доказательную базу, встретились с людьми, которые работали с командой, брали материалы из Следственного комитета. Спортсмены не имеют к этим нарушениям никакого отношения», — подчеркнула Вяльбе.

Вместе с тем функционер не увидела в решении CAS по российским бобслеистам и скелетонистам положительного для россиян посыла.

«Дело было не совсем в решении CAS. Так как федерация вступила в конфликт с собственным антидопинговым комитетом, решение принимал нейтральный человек. Это прописано в правилах IBSF. И именно этот человек, не имеющий никакого отношения к федерации, встал на сторону российских атлетов. По-моему, это решение важно и показательно для всех федераций. Юрист со стороны сходу заявил, что доказательств вины россиян просто недостаточно. А CAS, к сожалению, трудно назвать сильно независимой структурой», — объяснила Вяльбе.

При этом, по словам главы ФЛГР отстранённые лыжники могут не поехать в Пхёнчхан даже в случае положительного решения CAS: «Мы подавали апелляции на решение федерации. Ведь получается, что российские отстранённые лыжники не имеют права участвовать в международных соревнованиях и просто не могут отобраться на Игры. То есть в случае положительного решения со стороны CAS, они просто не поедут в Пхёнчхан. Им не дали туда пробиться. Тогда в чём был смысл всей этой канители?».