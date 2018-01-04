CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии временного отстранения с российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение о снятии временного отстранения с российских спортсменов.

Об этом сообщается на официальном сайте IBSF.

Таким образом, пожизненно отстранённые Международным олимпийским комитетом (МОК) российские спортсмены — Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына, Ильвир Хузин, Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв — имеют право выступать на соревнованиях под эгидой IBSF.

Ранее сообщалось, что исполком IBSF подал апелляцию в CAS на решение комиссии организации, которая не стала отстранять от соревнований главу Федерации бобслея России Александра Зубкова и Третьякова.