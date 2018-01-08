МОК успеет заявить отстранённых спортсменов на ОИ-2018, если они будут оправданы CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) успеет заявить отстранённых российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане, если они будут оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Не считаю даты рассмотрения исков поздними. Последним днём будет 28 января, когда сформируется окончательный список российских участников Олимпийских игр», — приводит ТАСС слова юриста Артёма Пацева. Ранее сообщалось, что слушания в CAS по делам отстранённых спортсменов пройдут до 27 января.