МОК успеет заявить отстранённых спортсменов на ОИ-2018, если они будут оправданы CAS

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) успеет заявить отстранённых российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане, если они будут оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Не считаю даты рассмотрения исков поздними. Последним днём будет 28 января, когда сформируется окончательный список российских участников Олимпийских игр», — приводит ТАСС слова юриста Артёма Пацева.

Ранее сообщалось, что слушания в CAS по делам отстранённых спортсменов пройдут до 27 января.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119