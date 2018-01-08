Слушания в CAS по делам отстранённых спортсменов пройдут до 27 января

Спортивный арбитражный суд (CAS) намерен объединить апелляции российских спортсменов, отстранённых Международным олимпийским комитетом (МОК) от Олимпийских игр 2018 года, и рассмотреть дела до 27 января.

Об этом ТАСС заявил юрист Артём Пацев.

«CAS рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца — до 27 января включительно. Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело», — подчеркнул Пацев.

Иски в CAS подали 43 спортсмена.

Ранее сообщалось, что три российских лыжника подали апелляции в CAS на решение МОК.