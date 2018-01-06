Три российских лыжника подали апелляции в CAS на решение МОК

Адвокат Анна Козьменко сообщила, что российские лыжники Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от участия в Олимпиадах.

«По этим трём лыжникам мы подали апелляции на решения МОК», — приводит слова Козьменко ТАСС.

МОК принял решение дисквалифицировать спортсменов на основе доклада комиссии под руководством Дениса Освальда. Лыжники обвиняются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады 2014 года в Сочи. Крюков, Матвеева и Бессмертных были отстранены от ОИ, а их результаты на Играх в Сочи аннулированы.

Ранее CAS отклонил апелляцию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение о снятии временного отстранения с российских спортсменов.