Конькобежец Юсков выиграл золото на 1000 м на этапе КМ в Германии

Россиянин Денис Юсков занял первое место в забеге на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящем в немецком Эрфурте.