Конькобежец Юсков выиграл золото на 1000 м на этапе КМ в Германии

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Россиянин Денис Юсков занял первое место в забеге на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящем в немецком Эрфурте.

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 45,33 секунды.

Второе место занял норвежец Сверре Лунде Педерсен. Третьим стал голландец Марсел Боскер.

Другой представитель России Сергей Трофимов стал 13-м, а Сергей Грязцов — 15-м.

Ранее сообщалось, что Екатерина Шихова завоевала бронзу на дистанции 1000 м на этапе КМ в Германии.

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