Юрист пояснил, зачем CAS будет проводить общие слушания по делам российских спортсменов

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, для чего в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне будут проходить общие слушания по делам российских спортсменов, пожизненно отстранённых решением Международного олимпийского комитета (МОК) от участия в Олимпиадах.

«Большая часть обстоятельств и доводов, которые подлежат установлению и проверке, в делах отстранённых МОК спортсменов носят общий характер. Например, это касается методики профессора Шампо, благодаря которой, по его словам, можно вскрыть без повреждения крышки контейнеров для допинг-проб. Это есть почти во всех делах. Или тот же самый список «Дюшес». Нет смысла десятки раз обсуждать одно и то же. Зачем 40 раз заслушивать профессора Шампо и экспертов с другой стороны, если есть возможность все те моменты, которые имеют общий характер, заслушать всем вместе — и спортсменам, и юристам», — приводит слова Пацева ТАСС.

Он отметил, что не все российские спортсмены хотят приезжать на общие слушания.

«На них атлетов могут представлять их адвокаты. Часть спортсменов собираются присутствовать только на индивидуальных слушаниях своих дел», — добавил юрист.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что общие слушания по апелляциям спортсменов в CAS на решения МОК начнутся 22 января.