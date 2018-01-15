Вяльбе: общие слушания по апелляциям спортсменов в CAS на решения МОК начнутся 22 января

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 22 января приступит к общим слушаниям по апелляциям российских спортсменов, отстранённых Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах.

«Начало общих слушаний — 22 января, расписания индивидуальных слушаний исков по каждому спортсмену пока нет», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Она отметила, что все лыжники, подавшие иски к МОК, будут присутствовать на слушаниях в CAS.

Ранее сообщалось, что Григорий Родченков выступит в качестве свидетеля во время слушаний по делам российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде.

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